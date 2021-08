La ocurrencia de Melis en el último momento ha dejado a Levent completamente destruido. Además, Tekin le sigue el juego en el momento justo : “Por desgracia lo has perdido, pero tú estás bien y el médico dice que más adelante podremos tener hijos”. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' veremos cómo encaja Levent este duro revés ahora que la verdad estaba a punto de salir a la luz.

Meryem sigue dormida en la habitación del hospital. La policía ha tomado declaración a Tekin y Melis, que han afirmado que la joven se desplomó sola. Cuando ambos vuelven a la habitación, se encuentra a Levent al lado de Meryem y a la fotógrafa solo se le ocurre decir algo que podría cambiar el futuro de todos los presentes: “Lo siento mucho, el médico ha dicho que has perdido al bebé que esperabas” ¿Cómo afectará esto a Levent, que daba por hecho que Meryem no quería estar con Tekin? No te puedes perder los emocionantes capítulos de la segunda temporada de 'Ömer, sueños robados', de lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.