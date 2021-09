El día en la mansión ha sido de los más intenso, pero el alivio que siente ahora mismo Levent es enorme. Melis sí puede tener hijos, así que ya no le perseguirá la culpa al empresario. Además, pese al disgusto que tiene la fotógrafa encima, él no puede dejar de pensar en retomar la relación con Meryem donde la dejaron, ¿lo conseguirá? ¿planeará Melis otro plan para alejar a la hermana y el padre de Ömer?

¡Menudo capitulazo! Gracias a que Bahadır consigue localizar la casa del médico de Melis, el hermano de Levent descubre que la fotógrafa sí podía tener hijos y que ella lo sabía desde el principio. Aunque se le complica la cosa para llegar a la mansión a tiempo para la ceremonia, no está dispuesto a dejar que su hermano se case con esa mujer. Así que envía un mensaje a la novia dejándoselo muy claro: “Me he enterado de todas tus mentiras. Esta boda no va a celebrarse. Si aceptas casarte con Levent lo contaré todo y él te odiará para siempre. Le vas a decir que no te quieres casar”.