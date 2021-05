Levent echa a Meryem de casa tras caer en la trampa de Melis, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

La trampa de Melis y Hülya

Furiosa, Hülya ejecutará su papel a la perfección. "Lo que se ha perdido no es de Levent, me lo regaló mi suegro y seguro que ha sido esa chica la que me lo ha robado. Levent no piensa resolver nada pero ya me ocuparé yo a mi manera. Voy a registrar la habitación de Meryem", dice para obligarle a ir allí y así poder descubrir un montón de dinero escondido en la cama. ¿Todavía vas a protegerla? Deberíamos echarla de aquí cuanto antes si no queremos que lo robe todo. Ya ha demostrado que no tiene escrúpulos. Es una ladrona, ya ha quedado claro".