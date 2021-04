Levent se ilusiona con Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "Lo hemos pasado en grande"

Levent rechaza a Melis

Mientras él ha puesto sus ojos en Meryem, Melis sigue adelante con su plan. Sin embargo, su estrategia no parece funcionar. Cuando pensaba que lo tenía todo a su favor para conquistar a Levent, la aparición de Meryem lo ha complicado todo. Aunque está muerta de celos y ve como su sueño se desvanece, la hermana de Hülya no se da por vencida y pone en marcha su plan contra la joven, a la que está dispuesta a hacer la vida imposible.

Sin embargo, las cosas no saldrán como ella espera. Levent la rechaza tras su primera (y familiar) cita con Meryem. "No tienes tiempo para mí pero sí para divertirte con una criada. Todo es culpa de esos dos que no tienen límite", se dice Melis, que enfurecida, se enfrentará de nuevo a la sirvienta. "¿No te dije que te alejaras de Levent? ¿Crees que tienes derecho a estar con él? Tú solo eres una criada."

Pero Melis no se quedará en los reproches. Decidida no renunciar a conquistar al empresario, amenaza a la joven para que se aleje de él. "Te lo advierto por última vez, si no te alejas de Levent no podrás volver a esta mansión ni a ver a tu hermano".