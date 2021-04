Levent se enfrenta a Melis para proteger a Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

El plan de Melis y Hülya

Lo que no imagina Levent es que su defensa de Meryem puede provocar una auténtica tragedia. Saber la cercanía que existe entre ellos puede provocar aún más a Melis, que ya planea la forma de acabar con la sirvienta. "No les daremos ninguna joya y ella es una ladrona. Es la ocasión perfecta. No hemos vendido el broche, seguro que lo tiene Durmus. Esta vez, Meryem se irá de aquí y no volveremos a saber de ella", le dice a su hermana. ¿Logrará salirse con la suya?