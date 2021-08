Meryem cree que no debe seguir en la mansión si Levent sigue adelante con su compromiso con Melis

La hermana de Hülya quiere acabar con la vida de la hermana de Ömer

Con la decisión de Levent ya tomada, Meryem siente que ya no tiene sentido quedarse en la mansión. Aunque Ulviye le prepara una habitación para que se quede todo el tiempo que quiera, la joven la rechaza y asegura que se irá lo antes posible. Levent escucha todo, pero no puede hacer más que aceptar la decisión de la hermana de Ömer. Parece que la joven está decidida a separar de nuevo su camino del del empresario, pero no sabe que Melis tiene pensado acabar con su vida pese al sacrificio que está haciendo por ella.

En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Melis hará que Meryem crea que Tekin sigue vivo, pero esta vez no está sola, Levent está dispuesto a hacer lo que sea por ella.

El compromiso de Melis y Levent sigue adelante

Meryem ya estaba segura de que no quería construir su felicidad a costa de la de Melis, pero cuando pilla a la fotógrafa intentando suicidarse con un puñado de pastillas, se reafirma aún más: ha entrado de lleno en la trampa de las hermanas. La hermana de Ömer va a hablar con Levent para contarle lo que ha pasado y dejarle claro lo que tiene que hacer: debe casarse con Melis y olvidarse de ella.

El empresario entra en la habitación de Melis dejándole sus sentimientos muy claros: “Quizá no sea una buena idea decirte esto, pero yo amo a Meryem y la amaré siempre”. Pero la conversación con la joven parece haber cambiado la decisión del padre de Ömer: “Mi amor por Meryem no va a hacer que rompa la promesa que te he hecho. Siempre te has portado bien conmigo, por eso no voy a separarme de ti mientras tú sigas queriendo llevar ese anillo en el dedo”.

Melis sabe que de momento está ganando la guerra a Meryem, pero su vínculo con Levent pende de un hilo. Además, Hülya le advierte que el empresario pagó la deuda de Tekin a los prestamistas para que Meryem dejase de correr peligro, y lo hizo antes de saber que no le había traicionado: “Levent nunca va a dejar de querer a Levent, hazte a la idea”, le dice su hermana.

Por su parte, Cemil no se da por vencido con Ayşe. Cuando ve a su mujer abrazada a Doğan, no puede evitar encararse con él y aunque no consigue nada, decide que se quedará en la puerta de la cafetería de Safiye y Neriman hasta que Ayşe decida escucharle.

La última información que le ha dado Hülya ha vuelto loca a Melis, que ya está preparada para poner en marcha otro plan. La fotógrafa hace una llamada y deja claras sus intenciones a su interlocutor: “No me importa el dinero, solo quiero que desparezca”. ¿Logrará Melis acabar con la vida de Meryem? Además, la hermana de Hülya todavía tiene un as más bajo la manga: ni Levent ni Meryem saben que Tekin está muerto. Si quieres saber si Meryem sufrirá las consecuencias de los celos de Melis, no te puedes perder los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados'. De lunes a viernes a las 21:50 horas, en Divinity.

