Ayşe ha descubierto que Tekin tiene amenazada a Meryem

Levent pondrá en marcha un plan para salvar a la joven

Levent tiene los nervios a flor de piel. Cuando Tekin le contesta al teléfono está a punto de estallar, pero, gracias a Cemil, consigue calmarse y sacar provecho de la situación haciendo que el matrimonio tenga que ir a la oficina. “Sonríe mucho para que vean lo enamorada que estás”, le advierte Tekin a Meryem.

En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' seremos testigos del plan de Cemil y Levent para salvar a Meryem y Aslı y Melis tendrán que lidiar con la presencia de Hülya en la mansión.

Ayşe descubre la verdad sobre Tekin y Meryem

Meryem vuelve a su casa y Tekin la está esperando. El mafioso ha conseguido calmar sus nervios y no se muestra violento ante ella esta vez, pero sí que vuelve a amenazarla. Sin embargo, la joven solamente puede pensar en el estado de su hermano y decide llamar a Levent cuando está sola en la habitación. No puede hablar alto, solo susurrando y esto hace sospechar al empresario: “Aquí hay algo que no cuadra, ¿Qué pasa entre Tekin y Meryem?”

El padre de Ömer tiene claro que hay algo raro y pide ayuda a Cemil y Ayşe, que por fin se han confesado que están enamorados. La mejor amiga de Meryem se presenta en su casa después de mucho tiempo, pero Tekin le prohíbe abrirle la puerta. “Ayşe es mi mejor amiga”, le suplica ella. “Yo soy tu mejor amigo, soy tu único amigo”, le contesta él. Pero Ayşe ve como Tekin está mandando callar a su mujer. Levent tenía razón y no duda en hacérselo saber antes de hacer algo por su cuenta.

Mientras en el Metehanoğlu Holding la situación es crítica, la mansión no se queda atrás. Hülya ha vuelto después de estar ingresada un tiempo en la clínica y no solo eso, ha vuelto por su propio pie y hablando. Todos coinciden en que se trata de un milagro. Pero sí que sufre algunos efectos fruto del accidente de la clínica: no recuerda absolutamente nada y esto podría tener consecuencias muy graves para Melis si se le escapa todo lo que hicieron en el pasado.

Parece que Levent ha confirmado sus sospechas: Meryem no ama a Tekin y está retenida a la fuerza. “Tengo que hacer algo para salvarla de ese desgraciado”, le dice a Cemil. Su amigo le intenta frenar, nada de lo que pueda hacer en caliente será bueno, pero el empresario no aguanta más pensando que Meryem pueda estar sufriendo y llama a Tekin. Parece que esta situación está a punto de explotar, pero ¿Cómo terminará este triángulo amoroso? No te pierdas los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados' para descubrirlo. De lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.

