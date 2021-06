Levent manda investigar a Nurgül, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Levent se ha enterado de que Nurgül es la madre de Ömer

El empresario está muy decepcionado con Meryem

Aunque parece que todo está saliendo bien según el plan de Tekin y Melis, Levent no se queda tranquilo con la historia que Nurgül le cuenta. Y no dudará en pedir ayuda a su amigo Cemil para que averigüe todo lo que pueda de esa mujer, que de momento no se ha ganado la confianza del padre del pequeño.

La situación en la mansión de los Metehanoğlu sigue siendo tensa. Nadie quiere que una mujer que acaban de conocer se lleve a Ömer lejos de ellos. Además, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', veremos cómo Aslı intentará poco a poco acercarse a Bahadır, ahora que han cogido más confianza.

Levent echa a Meryem de la mansión

Levent no ha podido ser más claro: “Meryem tiene que irse de esta casa. No quiero volver a verla por aquí nunca más. Aquí no hay sitio para alguien que miente así, ni en nuestra casa, ni en nuestras vidas”. Y a la joven, que está escuchando todo detrás de la puerta, le duele cada palabra como un puñal. Sabe que tiene razón. Y le dice a Levent que se marchará lo más pronto posible. Pero el empresario no le da la razón: Meryem debe quedarse el tiempo que sea necesario para que Ömer sufra lo menos posible: “Ömer tiene que pensar que aún me preocupo por ti, que todavía me importas como antes”.

Mientras, Melis está disfrutando del éxito de su plan, todo ha salido como ella quería: Meryem se va de la mansión y ella se puede quedar. Pero es posible que no todo le salga tan perfecto.

El matrimonio de Ayşe y Cemil sigue avanzando pese a los obstáculos de la abuela de Cemil. Y ahora que ha estallado el caos en la mansión de los Metehanoğlu, Cemil le cuenta a la amiga de Meryem la sorpresa que Levent tenía preparada para la hermana de Ömer: le iba a pedir matrimonio. Ayşe no se lo puede creer, con todo lo que ha sufrido su amiga por él. Pero ¿Qué hará con esta información?

Cuando parece que nada puede salir peor, Levent hace llamar a Meryem para hablar de nuevo con ella. Pero la joven se sorprende cuando el padre de Ömer ha cambiado el tono amenazador por uno más dulce: “Entiendo que lo que hiciste lo hiciste por amor al niño. Se que tú solo querías protegerlo”. La joven no se lo puede creer: “¿Lo he entendido bien? ¿No está enfadado conmigo?”. “Aunque quisiera hacerlo, no puedo”, responde. “Yo no puedo vivir sin vosotros, Meryem. Prepárate, porque nos marchamos donde no nos encuentren”. ¿Qué pasara después de este sorprendente final? No te puedes perder el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'. De lunes a viernes a las 19:55 horas, en Divinity.

