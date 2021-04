Levent y Meryem, más unidos que nunca, intentan salvar la empresa, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Todo ha cambiado de forma inesperada. Después de escuchar la conversación de Tekin y darse cuenta de que Meryem nunca le ha mentido y que el mafioso es el único responsable de todo lo que está ocurriendo, Levent empieza a acercarse de nuevo a la hermana de Ömer. En el próximo capítulo de 'Ömer sueños robados', la pareja demostrará que están cada vez más unidos y juntos intentarán encontrar la forma de solucionar los problemas económicos del holding Metehanoğlu. Sin embargo, las cosas no saldrán como ellos esperan.

Hülya amenaza a Ömer

Y mientras los protagonistas intentan salvar la empresa, Hülya sigue convaleciente sin saber que es su hermana la única responsable de su malestar. Completamente fuera de sí por las pastillas y temerosa de que el secreto del pequeño Ömer sea descubierto, amenazará al niño. "Enano malcriado. Has tenido mucha suerte con que me ponga enferma. Cuando salga de la cama tendrás tu merecido"

No faltes a tu cita con 'Ömer, sueños robados'

