Levent confía su decisión sobre Melis a Meryem, en el próximo capítulo: “Haré lo que tú me digas”

El sentimiento de culpa por las secuelas de Melis no abandona a Levent ni siquiera ahora que está más cerca que nunca de Meryem. Está muy confuso y no sabe qué decisión debe tomar: ¿Debe dejar a Melis para ser feliz? ¿O debería seguir con ella por los daños irreparables que le ha causado? El empresario encuentra en la hermana de Ömer una confidente que le ayude a tomar esa decisión: “Le pedí matrimonio a Melis porque después del accidente que tuvimos Melis no puede quedarse embarazada. Pero ahora has vuelto y no se qué hacer. Haré lo que tú me digas”. En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ veremos qué piensa hacer Levent y quienes intentan influir en su decisión.