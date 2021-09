Levent le pide una cita a Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer sueños robados'

Levent y Meryem pretenden continuar con su historia ahora que no está Melis para impedirlo

La fotógrafa intenta una última manera de separarles a través de Hülya

No te pierdas de lunes a viernes a las 22:00 horas la recta final de 'Ömer, sueños robados', en Divinity.

Después de pasar un día de ensueño, Levent no está dispuesto a perder más tiempo y hace que Ömer entregue a su hermana una pequeña nota muy directa: “Te espero en la piscina esta tarde a las ocho”. Meryem no puede ocultar la cara de ilusión frente a su hermano. “Se me va a hacer eterno, ¿qué me tendrá preparado Levent?”, se pregunta la joven. ¿Será esta la oportunidad que buscaban para ser felices juntos?

Sin embargo, Melis le ha encargado a Hülya la labor de separar a la pareja, de lo contrario, los secretos de ambas saldrán a la luz. Así que, aunque Melis ya no pueda seguir haciendo maldades en la mansión, ahora tiene a su hermana haciendo el trabajo sucio. En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ volveremos a ver a la fotógrafa en la mansión y seremos testigos del encuentro de Meryem y Levent en la piscina.

El acercamiento de Levent y Meryem

Levent siente un gran alivio ahora que ya no tiene por qué casarse con Melis. Aunque la mentira de la fotógrafa le ha parecido indignante y la ha echado de la mansión, su cabeza ahora solo puede pensar en Meryem. Ninguno de los dos puede dormir esa noche después de todo lo que ha pasado y coinciden en la cocina, donde hablan de todo lo que ha hecho Melis con el pretexto de estar enamorada. “El amor es sacrificio, no egoísmo. No puedes entenderla porque no eres como ella”, le dice el empresario.

El calvario de Melis no ha acabado con su salida de la mansión. Gracias al chivatazo de Aslı, todos en la oficina saben que no ha habido boda y que ella ya no vive con Levent. Apenas puede contener la rabia y lo paga con dos empleadas a las que despide por estar hablando de ella, aunque luego Bahadır no lo permite y no solo eso, sino que expulsa a la fotógrafa del trabajo cuando casi ahoga a su propia hermana en medio de una discusión.

Melis se encuentra sola y sin ninguna manera de poder ver a Levent. Mientras, en la mansión, Ömer, Meryem y Levent están pasando todo el día juntos en familia, lo que tanto tiempo llevaban deseando. Él quiere retomar la relación lo antes posible, incluso le pide a Ulviye el anillo de su abuela. Ella no está segura de las intenciones de él, pero también se muere de ganas por reanudar su historia.

Por otra parte, Mine/Zehra sigue secuestrada y se sigue negando a aceptar el matrimonio concertado que le ha impuesto su padre y que solo beneficia a sus propios intereses empresariales. Los sicarios llevan a una amiga para tratar de convencer a la joven de que acepte, pero no lo consigue. De hecho, esta amiga encuentra la cafetería de Safiye y Neriman y pide ayuda a Doğan, diciendo que Mine solo confía en él. El joven y la amiga de Zehra se ponen manos a la obra y llegan a la nave. “Aguanta un poco más, te sacaré cuando anochezca, te lo prometo”, le dice Doğan a Mine sin que ella puede escucharle. ¿Lo conseguirá?

La historia de Ömer, Levent y Meryem, de lunes a viernes, en Divinity

Solo el hecho de imaginar la estampa familiar revuelve las tripas a Melis, que se ha quedado literalmente en la calle. Después del incidente en la oficina, vuelve a verse con su hermana y le pide dos últimas cosas, hacer lo posible para convencer a Bahadır de que vuelva a la oficina y lo más importante: "Harás lo que sea para que no estén juntos, les pondrás todos los obstáculos que puedas. Si Levent se casa con Meryem ya no tendré nada que perder y si yo caigo, tú caes".

