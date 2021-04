Levent tiene un plan para acabar con Meryem y Tekin, mañana en 'Ömer, sueños robados': "Los dos caeréis"

Da igual lo que Meryem haga o diga. Nada consigue convencer a Levent de que Meryem no oculta nada y que realmente está preocupada por su hermano. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', el empresario pondrá en marcha su plan para desenmascararla y alejarla del pequeño. "Está tramando algo con ese delincuente pero cuando muestre el archivo de Tekin los dos caeréis", se dirá el empresario. ¿Logrará su propósito o descubrirá la verdadera cara de la joven?

Levent comienza a sospechar que alguien atemoriza a Ömer

Pero Meryem no es la única preocupación del empresario. El comportamiento del pequeño le preocupa. ¿Qué le pasa a Ömer? ¿De quién huye? Y no tardará en tender sus primeras sospechas. Enfrentado a Hülya, el empresario intentará tranquilizar al niño y lograr ganarse su confianza. "Tranquilo, soy yo. ¿Alguien te ha asustado? ¿Tienes miedo? Cuando estés conmigo no debes tener miedo. ¿De acuerdo?", le dice a Ömer, al que se siente cada vez más unido aunque es incapaz de demostrárselo.