El plan que Melis tenía en mente no ha salido tal y como ella quería. Pero esto no se va a quedar así. Está dispuesta a hacer lo que haga falta para terminar de una vez por todas con la vida de Meryem. Y ahora que la joven está inconsciente y desprotegida, encontrará la manera de llegar hasta ella sin que nadie la vea . Además, no puede dejar que despierte y pueda testificar en su contra , eso significaría su fin.

Cuando el médico les informa de que Meryem ya está estable, en el hospital solo se quedan Levent, Tekin y Melis. Tekin no se queda callado ante el padre de Ömer: “Eres un inútil que no puede cuidar a nadie. No has sabido cuidarla”. Pero Levent no tiene la intención de ganar ni un ápice de energía enfrentándose a él: “No tengo ningún interés por lo que piensas de mí”. Por su parte, Melis está buscando la manera de acabar definitivamente con la vida de Meryem. Tiene claro que no puede salir de ese hospital con vida, ¿lo conseguirá? La historia está más interesante que nunca. No te puedes perder los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados' para saber qué pasara con la vida de Meryem. De lunes a viernes a las 20:00 horas, en Divinity.