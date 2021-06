Levent somete a Nürgul a una prueba de ADN, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Levent ha movido ficha. Sabe que esa mujer que acaba de aterrizar en sus vidas no es de fiar. Y no está dispuesto a dejar a Ömer en sus manos. Así que quiere salir de dudas sometiendo a Nürgul a una prueba que compare su ADN con el de Ömer . Pero no todo será tan fácil.

Ömer se entera de la verdad

Meryem y Levent pasan una increíble noche junto a Ömer sabiendo que a la mañana siguiente tendrían que contarle toda la verdad. Esta velada consigue que ambos se miren a los ojos y vivan una corta tregua por el bien del pequeño. Pero cuando sale el sol llega el momento de la verdad. Meryem le cuenta a Ömer con lágrimas en los ojos que Nürgul es su madre . Ömer no entiende nada y no puede parar de hacer preguntas a su hermana.

Por otro lado, Cemil acude a una cena de negocios en la que se encuentra por sorpresa con su antigua amiga de la universidad, Oya. Lo que no sabe es que Doğan le ha estado siguiendo y ha hecho fotos del momento. El ayudante de Tekin no duda en ir a contárselo a Ayşe ahora que sabe que su matrimonio es falso. Y la joven no puede evitar disgustarse. Sabe que su matrimonio es falso y que algo así podía pasar, pero no le gusta que Cemil le haya ocultado esa información.