Levent supera su tragedia e inicia una nueva vida, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Pero no será ese su único avance. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Levent pasará página y superará su tragedia personal. Aunque el empresario no podrá olvidar nunca a su mujer ni a su hijo, por fin está preparado para empezar una nueva vida con Ömer. "He sufrido lo innombrable y he caído en la más profunda oscuridad. Quería arder con el fuego que yo mismo había creado. Pensé que era el final y entonces noté que mis heridas eran cicatrices. He renacido de mis propias cenizas. Mis dolores y sufrimientos han desaparecido. Ahora sé que puedo volver de nuevo. Ahora puedo saludar de nuevo a la vida. He vuelto", se dice el empresario. ¿Podría suponer este cambio un giro también en su relación con Meryem?