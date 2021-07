Estamos en una semana crucial en 'Ömer, sueños robados' . Mientras Levent y Meryem esperan a que alguien les saque del ascensor, el empresario aprovecha para echar en cara a la joven la traición que ha sufrido por su parte: “¿Tanto significa el dinero para ti?”. La joven aguanta cada acusación mientras retiene las lágrimas, pero no va a sacar al empresario de su error . Contarle todo significaría enviarle a una muerte segura.

La llegada de Meryem a la reunión de empresa rompe los esquemas de todos los presentes, pero sobre todo de Levent, que ni siquiera le da la mano para felicitarla, como los demás . El padre de Ömer no se da cuenta de que la primera que no está a gusto en esta situación es la propia Meryem, que encima se verá obligada a trabajar codo con codo junto a Melis en los diseños, por petición del nuevo socio : “La perfección solo se alcanza con espíritu de equipo”.

A la salida de la reunión todos quedan en ir a la fábrica para ver los tejidos, pero entre unas cosas y otras, Meryem y Levent se ven obligados a ir solos , una situación que no hace gracia a ninguno de los dos, pero especialmente a Levent, que sigue muy resentido con la joven. La visita está envuelta en constante tensión , que ni siquiera acaba cuando están dejando el edificio. Ambos coinciden en el ascensor con los nervios a flor de piel.

Por su parte, Ömer no quiere empezar el colegio . Meryem le prometió que le ayudaría con los libros y le enseñaría a leer y escribir. Ulviye ya no sabe qué hacer para que el pequeño se sienta mejor. Parece que en la mansión todo el mundo pasa por un mal momento. Aslı, que seguía emocionada por su acercamiento con Bahadır, baja de golpe de la nube cuando el hermano de Levent le dice que ha cometido un terrible error con ella .

Por si fuera poco tener que hacer una visita de empresa junto a Meryem, Levent se queda encerrado en el ascensor con ella. La hermana de Ömer se pone muy nerviosa y al empresario no le sale seguir con la dureza con la que estaba tratando a la joven: “Meryem cálmate. Estoy aquí, no temas”, le dice con tono tranquilizador. ¿Servirá este desafortunado accidente para que ambos vuelvan a acercarse? No te pierdas los emocionantes capítulos de 'Ömer, sueños robados' para descubrir cómo continúa la historia. De lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.