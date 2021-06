Ahora que Tekin sabe la verdad detrás de la historia del pequeño Ömer, no dudará en jugar esa baza a su favor. Toda esta información tendrá un papel muy importante en su plan para alejar a Meryem de Levent. “Un día de estos, Levent, me encargaré de que no puedas pensar en el nombre de Meryem. No vas a saber ni quién es, te lo prometo” se dice Tekin. El malvado empresario ahora se siente más poderoso que nunca pero ¿Logrará que esto afecte a la relación entre Meryem y Levent?