A la salida del juicio, Meryem estalla: “Estoy harta de que se me culpe y se me juzgue constantemente”. El padre de Ömer solo tiene palabras de arrepentimiento, pero no parecen ser suficientes para la joven, que lleva mucho tiempo aguantando los desprecios de Melis. “Lo siento mucho. No quería hacerte daño”, le dice él.