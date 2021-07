Tekin ha despertado después del golpe de Meryem que le dejó inconsciente

El mafioso va directo a la mansión para hacer pagar a Levent y Meryem

'Ömer, sueños robados', cada tarde a las 21:00 horas en Divinity

Cuando Tekin está a punto de entrar a la mansión, Melis abre la puerta. El mafioso está fuera de sí y pregunta por Levent: “¿Dónde está ese tipo? Voy a matarlo”. La fotógrafa amenaza con llamar a la policía si no se relaja, ¿Conseguirá que Tekin no entre en la mansión? Por su parte, Levent insiste a Meryem, ¿Por qué ha decidido ir después de negarse? Pero la joven no puede decir la verdad y se escapa como puede de la conversación.

En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' veremos cómo decide actuar Tekin ante los últimos acontecimientos y Ayşe responderá a Cemil después de la declaración de amor del mejor amigo de Levent.

Meryem deja a Tekin inconsciente

Que Tekin prohíba a Meryem ir a ver a Ömer es la gota que colma el vaso de joven, que golpea a su marido y le deja inconsciente. Sin pretenderlo, tiene una oportunidad de oro que no va a desaprovechar: recupera su móvil y va a la mansión a ver a su hermano.

El recibimiento en la casa de los Metehanoğlu no es nada agradable. “Por fin muestras un poco de humanidad”, le dice Ömer cuando la ve en la puerta. Meryem intenta que no le afecten estas palabras y se centra en ir a la habitación de su hermano. Allí le lee un cuento delante de Levent que provoca un emocionante momento entre ambos.

Fuera de la mansión, Bahadır sigue en el restaurante con Aslı y tiene una sorpresa para ella. Tras decirle que ya estaba en marcha el proceso de divorcio con Hülya, la sirvienta tiene esperanzas en que esta segunda sorpresa contenga un anillo. Pero la sorpresa no era tan grande como ella esperaba, el hermano de Levent había pedido el postre favorito de la joven en el restaurante, pero no hay ningún anillo en él. Y, por si fuera poco, Bahadır recibe una llama de la clínica de Hülya.

En casa de Ayşe el ambiente tampoco es nada bueno. Su madre la tiene incomunicada y no puede salir a ningún lado. Pero Cemil está fuera de la casa y no está dispuesto a perder más tiempo: llama a la puerta y se declara a la joven. “Yo te quiero mucho, te quiero más de lo que he querido a nadie en toda mi vida”, se confiesa el abogado.

El futuro de Meryem, de lunes a viernes, en Divinity

Cuando Ömer se queda dormido, Levent continúa la conversación que había empezado al llegar Meryem a la mansión: “Primero no ibas a venir, pero después de presentas, ¿Por qué has cambiado de opinión?” Mientras Meryem encuentra las palabras para contestarle, Tekin se ha despertado y está entrando por la puerta de la mansión. La situación está más tensa que nunca ¿Cómo hará pagar Tekin a Meryem después de dejarle inconsciente? Si no te quieres perder cómo continúa esta historia, tienes una cita. De lunes a viernes, 'Ömer, sueños robados' a las 21:00 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Ömer, sueños robados' en Mitele PLUS