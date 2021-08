Después de que Hülya alertase a Meryem del preocupante estado de Melis, ha llegado la hora de subir al siguiente nivel: hacer creer a la hermana de Ömer que Melis quiere suicidarse tras el rechazo de Levent. “No me has dejado otra opción que jugar con tu culpabilidad Meryem”, dice la fotógrafa. La estrategia les sale perfecta. La joven entra en la habitación y pilla a Melis con varias pastillas en la mano: ¡Yo ya no quiero vivir, solo quiero decir adiós de una vez!

Levent sigue sin saber qué decisión tomar con respecto a Melis y Meryem tampoco le puede ayudar. Ulviye cree que lo mejor es que su hijo se rinda con Meryem y haga caso a la razón, pero Levent lo tiene claro: “Sé que piensas que Melis es la mujer ideal para mí, pero yo quiero a Meryem. No puedo negar lo que siento por ella. No puedo volver a perder el amor de Meryem”. Por su parte, la hermana de Ömer siente que no puede ser feliz a costa de destruir las ilusiones de Melis: “Levent hará lo que debe hacer, no se preocupe”, le dice a Ulviye.