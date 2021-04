Melis pone en marcha su plan para alejar a Meryem de Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Melis no está dispuesta a dejar escapar a Levent y en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' pondrá en marcha su plan para mantener lejos a Meryem y evitar que vaya a la cena benéfica en la que espera tener un acercamiento con el empresario. "¿No te da vergüenza utilizar a un niño pequeño? ¿Por qué le usas como excusa para asistir a la cena?", le reprocha a la joven, a la que obliga a hacer varias tareas para mantenerla ocupada y asegurarse de que será ella quien acompañe a Levent. ¿Conseguirá su propósito?

Levent le declara la guerra a Tekin

Levent quiere descubrir la verdadera cara de Meryem y si para ello tiene que tender una trampa a la hermana del pequeño, lo hará. Su objetivo es claro pero algo cambia en el momento más inesperado y eso le llevará a declararle la guerra a Tekin, al que deja en evidencia cuando propone despedir a algunos empleados. "No voy a echar a nadie. Hacer pagar nuestra mala gestión a inocentes no es una opción", dice en la reunión sin imaginar que el mafioso piensa plantarle cara. "Ya lo veremos, solo hay que esperar un poco más. Me encargaré de que acabes arruinado"