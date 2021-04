Melis ve que Meryem es un obstáculo para sus planes con Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Después del trágico accidente sufrido y tras convencer al propietario de la cabaña de que no pretendían invadir su propiedad sino que solo se estaban refugiando hasta poder pedir ayuda, Levent y Meryem pasan la noche juntos. Todo podría estar a punto de cambiar entre ellos. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , Melis se percatará de que la joven puede convertirse en un obstáculo en sus planes para conquistar a Levent. La guerra podría estallar.

Un consejo que podría cambiarlo todo

Lo sucedido durante su viaje ha favorecido que las tensiones entre Meryem y Levent se disipen. "Lo siento mucho. Todo sucedió por mi culpa", le dice la hermana de Ömer, que ve como por primera vez su jefe no se enfrenta a ella e incluso se muestra comprensivo. Todo podría estar a punto de dar un vuelto. Y es que, la conexión entre ambos no ha pasado desapercibida para el dueño de la cabaña en la que han pasado la noche. "Te daré un pequeño consejo. La que acaba de llegar es una víbora, te envenenará. Si te quieres casar, cásate con la otra. Es una chica decente. No la dejes escapar". ¿Cómo reaccionará Levent a este consejo?