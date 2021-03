Meryem abandona a Ömer tras pelearse con Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

En en próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Levent mostrará su lado más cruel y protagonizará una tensa pelea con la joven. "No tienes vergüenza. ¿Te crees que soy idiota? Márchate, no quiero que estés en esta casa. No volverás a entrar aquí y a Ömer solo le podrás ver fuera de esta casa. No lo hago por ti, lo hago para que él sea feliz", le dirá a Meryem, que toma la decisión más difícil de su vida. "Perdóname, pero tengo que marcharme", le dirá a su hermano.