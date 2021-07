El caso de Levent cada vez se está complicando más. Tekin ha conseguido que el juez rechace la apelación y que el caso ya no se pueda recurrir. Pero la única que puede revertir esta situación es Meryem y lo tiene claro: va a sacrificarse por él .

Levent se recupera de la puñalada en la enfermería de la cárcel. Bahadır y Cemil van a verle, pero él solo piensa en que Ulviye y Meryem estén tranquilas. Pero en la mansión hay de todo menos tranquilidad. Meryem está siendo chantajeada por Tekin: debe casarse con él y hacer creer a todo el mundo que le quiere, a cabio de que el mafioso mueva sus hilos y libere a Levent de la prisión. Y una conversación en el momento justo con Melis, que lo ha escuchado todo, termina por decidir a la joven. “No tengo opción. Debo hacerlo por Ömer y también por Levent”. Así que queda con Tekin en un acantilado, donde acepta su propuesta, pero hay algo que le deja muy claro: “Yo nunca llegaré a quererte. Me caso contigo solo porque no me dejas otra opción”.