Cuando parecía que Tekin llegaba solo al encuentro con el nuevo socio, Meryem aparece, para sorpresa de todos los allí presentes. Su marido se encarga de dejar claro por qué su mujer está allí: “Mi esposa hace siempre aquello que es correcto y sabe bien en qué bando debe estar”. “No quiero que la empresa pierda un posible socio por mi culpa”, dice la joven. Pero la situación no es tan simple, la hermana de Ömer está siendo chantajeada por su marido. Si no acepta, no volverá a ver a su hermano.