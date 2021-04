Meryem se distancia de Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "No tiene sentido"

La relación de Levent y Meryem sigue tensándose. El plan de Melis y Tekin ha funcionado y el empresario está convencido de que la hermana de Ömer y el mafioso están juntos. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', la pareja tendrá un tenso encuentro en el que la sirvienta, al ver que su relación con Levent no tiene solución, decide poner distancia con su jefe. "No tiene sentido. No me va a escuchar diga lo que diga", le dirá al empresario.