No tener las cosas claras está haciendo que Meryem esté en constante tensión. No sabe cómo canalizar sus emociones, pero tiene claro que sus sentimientos por Levent no pueden salir a la luz . Ayşe , por su parte, intenta que su amiga vea que Levent también está interesado en ella.

Meryem piensa que Levent quiere alejarla de Melis

Meryem se queda preocupada cuando escucha que Levent ha dado órdenes de que no entre a la habitación de Melis. “¿Realmente pensará que he empujado a la señorita Melis?”, la joven no puede dejar de pensar en el acercamiento que presenció entre la hermana de Hülya y el empresario. Pero la joven no sabe que la verdad detrás de esa orden de Levent, es protegerla de las maldades de Melis. Ambos reviven el inolvidable baile que compartieron en la boda de Ayşe y Cemil cuando les llegan las fotos de la boda.