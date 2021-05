Meryem, celosa al ver a Levent y Melis juntos, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Meryem y Levent tienen cada vez más difícil ocultar sus sentimientos. La joven, que veía imposible que Levent sintiese algo por ella, ahora está segura de que ese amor es real y poco a poco se empieza a dejar llevar. Incluso ella misma se sorprende al darse cuenta de que se pone celosa cuando se encuentra a Melis y Levent trabajando juntos en el sofá de la mansión, y Melis, que sabe que ese juego molesta a la joven hermana de Ömer, no dudará en seguir haciéndolo. ¿Conseguirá Melis que Meryem no se acerque a Levent?

Levent y Meryem, cada vez más cerca

Tras las continuas interrupciones, Levent no termina de encontrar el momento de confesar su amor por Meryem. Además, está convencido de que estos sentimientos son recíprocos, pero cree que la vergüenza de Meryem le impide dar un paso al frente. Mientras, Melis debe fotografiar a las modelos para una campaña de la empresa familiar y Meryem, que abandonó sus estudios de moda para cuidar de Ömer, se ve envuelta en el asunto cuando la encargada del vestuario no puede acudir a la sesión, una labor en la que Levent no duda en darle todo su apoyo.