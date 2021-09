Melis no puede aguantar ese teatro más tiempo y decide (pese a que Levent le pide que no lo haga) decirle a Ulviye toda la verdad: Meryem y Levent no están casados y ella es la verdadera prometida de su hijo. El empresario no se toma nada bien este arranque de sinceridad: “A ti no te importa su salud. Lo único que te interesa es que mi madre sepa que estamos comprometidos”.