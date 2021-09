La tensión en la mansión es cada vez más insoportable. Melis ya ni siquiera disimula su opinión sobre Meryem y todo el mundo sabe que quiere que la hermana de Ömer se vaya de sus vidas para siempre. Pero Meryem no está dispuesta a continuar con esta guerra mucho más tiempo y se sincera con Ayşe: “Después de esto no puedo quedarme, pero Ulviye me dijo que no dejase solo a Levent. No sé qué hacer”.