Meryem interrumpe la pedida de mano de Ayşe, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Tras descubrir que Ayşe estaba a punto de comprometerse con Doğan, Meryem acude junto a Levent y Cemil a la pedida de mano. ¿Ganará el amor a la razón? ¿Supondrá esto un cambio en la actitud de Meryem hacia Levent? En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , seremos testigos de cómo la tensión entre ambos es cada vez mayor y les es más difícil reprimirse, todo ello ante los atentos ojos de Melis, que ahora más que nunca no perderá de vista a la hermana de Ömer.

Levent y Meryem continúan su acercamiento

El camino entre Levent y Meryem sigue despejado. Levent no ha conseguido sincerarse con ella todavía, pero sabe con certeza que ella le evita porque siente lo mismo por él. Meryem sorprende al pequeño Ömer y a Levent preparando el desayuno y se une a ellos. Esto provoca otro acercamiento entre la joven y el empresario que ya no pueden esconder el brillo en los ojos al cruzar la mirada. Este momento es, de nuevo, interrumpido por Melis, que no duda en recurrir a Aslı. “No vuelvas a perder de vista a esa Cenicienta, quiero saber todo lo que hace, sobre todo cada segundo que pasa cerca de Levent”. Por otro lado, sigue presionando a Tekin para que ponga en marcha el plan que acabará con Ömer lejos de la mansión.