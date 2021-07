Tekin no va a conceder ni un favor más a Meryem . Cuando Levent llama a la joven para que vaya a ver a Ömer, su hermana se ve obligada a negarse entre lágrimas ante la atenta mirada de su marido. Meryem no volverá a pisar la mansión. Levent no puede creerse la crueldad que la joven está mostrando. ¿Cuándo se convirtió en una mujer así?

En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' , veremos cómo Levent tendrá que decirle al pequeño que su hermana no irá a visitarle y Meryem se enfrentará a Tekin con un resultado que podría no tener vuelta atrás .

Levent y Meryem se han vuelto a quedar solos en una reunión de trabajo. La joven sufre al ver al hombre que ama sufrir tanto como ella: “Aunque llegues a odiarme, tengo que soportarlo por tu bien . Ojalá volver a los días en los que éramos felices”, piensa ella. “Ömer debió entenderlo mal, espero que los dos salgan de una vez de mi vida. ¿Por qué sigo queriéndote después de todo lo que me has hecho? ”, piensa él.

Cemil y Ayşe pasan ahora por uno de sus mayores obstáculos. Safiye ha obligado a su hija a dejar el trabajo y apenas puede salir de casa. Pero lo peor es que Oya ha aprovechado la oportunidad para declararse a Cemil y decirle, además, que Ayşe no está enamorada de él, sino de Doğan. El abogado no se lo cree, él está seguro de que Ayşe siendo lo mismo por él, pero cuando va a buscar a la joven a su casa para aclararlo, se encuentra a Doğan hablando con Ayşe, ¿Es posible que se haya enamorado de él?

Ömer sabe que Meryem y Levent no están pasando por un buen momento, así que decide que fingir una caída por las escaleras de la mansión puede hacer que su hermana vaya a visitarle. Lo que no sabe, es que ella está tremendamente preocupada por él, pero Tekin no le deja salir de su casa. El pequeño no para de decirle a Levent que la única que puede curarle es Meryem, así que decide llamarla. Es Tekin quien descuelga la llamada y pone el altavoz. La joven sabe que no puede decir nada que ponga en peligro la vida de Levent, pero necesita saber cómo está su hermano. Si quiere saber cómo saldrá Meryem de este aprieto, no te pierdas el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'. De lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.