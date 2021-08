La hermana de Ömer no aguanta ser testigo de la organización de la boda de Melis y Levent

La joven le pide a Levent continuar con su recuperación fuera de la mansión

Meryem no se imaginaba que la organización de la boda de Melis y Levent empezaría tan pronto. Sabe que era algo que iba a pasar, pero verlo desde dentro de la mansión le está causando más daño del que puede soportar, así que decide que no puede más: “Levent, lo he pensado mejor, no quiero quedarme, no puedo quedarme Levent, tengo que irme”, dice la joven dubitativa, ¿Qué le responderá el padre de Ömer?

En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’, descubriremos si el empresario permite que Meryem continúe su recuperación lejos de él. También averiguaremos qué ha oído Ayşe por teléfono que la ha dejado destrozada.

El compromiso de Melis y Levent

La mansión se prepara para la fiesta de compromiso de Melis y Levent. Ulviye está especialmente emocionada con esta unión y no quiere que Meryem la arruine, así que no duda en decirle a Ayşe que no deje que la joven salga de la habitación mientras la están celebrando. La mejor amiga de Meryem es tajante con la hermana de Ömer: “Todos deben saber por qué hiciste eso. Vas a perder al amor de tu vida si tú no le cuentas toda la verdad”.

Levent tampoco está pasando el mejor de sus días. Está hecho un lío porque sabe que él no quiere pasar el resto de su vida junto a Melis y que a quien quiere de verdad es a Meryem. Ambos hablan por teléfono y están a punto de declararse, pero finalmente se echan atrás.

Llega la noche y con ella la ceremonia de compromiso de la nueva pareja. Meryem espera angustiada en la habitación, Ayşe y Cemil observan tensos el discurso de Ulviye, y Levent no puede dejar de pensar en la familia que formaba con Ömer y Meryem. Cuando parece que el ritual va a culminar sin ningún tipo de interrupción, la hermana de Ömer aparece en el salón de la mansión dispuesta a pararlo todo.

Una vez más, la joven se echa atrás: “Yo solo quería felicitaros. No era mi intención molestaros con mi presencia”. Meryem iba con la intención de que la pareja no se llegase a poner los anillos, pero un video de Tekin que demuestra que sigue con vida vuelve a meterle el miedo en el cuerpo: “Como puedes ver, estoy vivo, y mientras viva, tendrás que cumplir con tu palabra. A partir de ahora todo será diferente, y no podrás decir no que no te avisé”, dice amenazador.

Tras la ceremonia de pedida, la familia Metehanoğlu ya se prepara para la boda. Ulviye quiere que se celebre lo antes posible y ya está sugiriendo posibles localizaciones. Además, Melis y Levent ya hacen vida familiar con Ömer y se disponen a ir a su primera reunión de padres. Pero Tekin, por su parte, no va a ponerle las cosas fáciles al empresario. El mafioso está en un edificio abandonado, todavía dolorido, pero con las intenciones muy claras: "Levent pagarás por lo que has hecho, yo no dejo nada a medias. No dejaré que acabe así".

