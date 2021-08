El hombre que ha llamado a la puerta resulta ser Levent. El empresario no se puede quedar de brazos cruzados cuando ve que la vida de Meryem corre peligro. Pero la jugada no le sale como él había imaginado: el padre de Ömer forcejea con el hombre de Siyah y la pistola se dispara, Meryem recibe un disparo en el brazo. Al ir a ayudarla y separar a Tekin de su mujer, el mafioso no puede soportar la estampa de los dos enamorados y les apunta con la pistola del sicario. El arma se dispara de nuevo, ¿Quién habrá recibido esa bala? En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ descubriremos quién es la víctima de ese disparo y cuáles serán las graves consecuencias.