Meryem intenta rescatar a Levent tras su accidente en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Levent sigue desconfiando de Meryem

Aunque este accidente puede ser clave en el futuro de los protagonistas y cambiar radicalmente su relación, lo cierto es que hasta el momento, Levent sigue sin confiar en la hermana de Ömer, que busca por todos los medios la reconciliación de ambos. "Dime qué tramas. De no ser por el niño nunca habrías puesto un pie en esta casa", le dice a la joven, que ya no sabe qué hacer para cambiar la opinión del empresario sobre ella. "¿Podría confiar en mí una vez? No me hago la víctima, solo hago mi trabajo".