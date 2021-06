Levent quiere volver a intentarlo con Meryem

Tekin no va a dejar que Levent se quede con la joven

Los nuevos capítulos de 'Ömer, sueños robados', cada tarde a las 20:00 horas

La vida del pequeño Ömer ha estado muy accidentada últimamente. Pero parece que las cosas vuelven a su lugar. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', veremos cómo cambia el estatus de Meryem en la mansión: ya no es parte del servicio, sino que pasa a ser parte de la familia.

La visita de Oya a casa de Cemil hace que Ayşe no aguante más y quiera contarle toda la verdad sobre su matrimonio a su madre. ¿Será capaz de hacerlo? Además, la situación de Melis cada vez está más al límite: escuchará cómo Levent se sincera con su madre sobre la mujer a la que ama y verá la oportunidad de deshacerse de una vez por todas de Meryem. Ya lo hizo una vez con su hermana y no va a dudar en volver a hacerlo.

Meryem y Ömer vuelven a la mansión

Meryem no se ve capaz de empezar a trabajar con Levent. Prefiere que pase algo de tiempo para que la relación entre ambos vuelva a la normalidad. Pero la distancia entre los dos no pasa desapercibida para el pequeño Ömer: “La gente que se quiere siempre se casa en los cuentos. ¿Tú también te vas a casar con Levent verdad?”. A lo que su hermana no puede responder.

Nurgül huye a Alemania, pero no quiere irse con las manos vacías. Deja un mensaje para Meryem en el que la deja a cargo de Ömer. Finalmente, el niño puede volver a la mansión y seguir con su vida como antes. Aunque Tekin no les va a poner las cosas nada fáciles y llama a la policía para acusar a Levent del asesinato de Kudret.

La guerra fría entre Melis y Aslı ha explotado cuando la fotógrafa ve las fotos con Bahadır. “Vas a hacer lo que yo te diga”, le ordena Melis. Pero la sirvienta tiene un as bajo la manga: “Sé quién tiró a la señora Hülya. Y fue usted”. Ambas tienen mucho que perder, pero ninguna se dará por vencida tan fácilmente.

Ayşe, por su parte, ya no aguanta más la situación de Cemil con Oya y le pide el divorcio. Cemil se queda destrozado y no entiende nada, pensaba que ambos sentían lo mismo. Pero lo que él no sabe es que Oya sí que está enamorada de él y cuenta con su abuela para separar al matrimonio.

Los emocionantes capítulos de 'Ömer, sueños robados', en Divinity

Ömer, Levent y Meryem vuelven a estar juntos en la mansión de los Metehanoğlu. Y no solo eso, el empresario no está dispuesto a dejar para ninguna oportunidad más con la joven y se reafirma aún más cuando oye que ella pidió lo mismo que él la noche de la acampada: estar los tres juntos para siempre. ¿Será capaz Meryem de dejarse llevar esta vez y ser feliz junto a Levent? No te pierdas los emocionantes capítulos de 'Ömer, sueños robados'. De lunes a viernes a las 20:00 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Ömer, sueños robados' en Mitele PLUS