La marcha de Ömer deja destrozados a todos. Sobre todo, porque el viaje a Alemania está programado para ese mismo día , o eso creen. Meryem está dispuesta a ir con ellos y empezar una nueva vida allí, pero no todo será como ella espera.

En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Hülya intentará avisar a su hermana de las malas intenciones de Aslı, pero ésta intentará que no consiga avisar a nadie. Además, para Ayşe la situación no mejora. Con Oya en el trabajo sufre cada vez que se acerca a Cemil. Pero ahora que él es consciente de sus celos, no va a dudar en aprovechar esta carta.