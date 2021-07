En la mansión ya conocen la celebración del enlace, pero todos hacen lo imposible para que Levent no se entere de la noticia. Sin embargo, Ömer recupera de la basura la invitación y le pide al empresario que se la lea. El padre de Ömer se queda en shock , pero sabe que aquí hay algo más, no es posible que Meryem se vaya a casar con Tekin por amor. Así que pone dirección al salón de bodas donde ya se encuentran los novios, los testigos y Durmus.

Por otro lado, Oya ya no se corta ante Ayşe: “¿Crees que la boda de Meryem y Tekin es igual de falsa que la tuya?” , le dice desafiante a la joven. Los comentarios de la amiga de Cemil no hacen más que confirmar lo que ella ya pensaba: no puede seguir reteniéndole más y le pide el divorcio por segunda vez.

Presenciar la boda de Meryem es un trago demasiado amargo para Levent, que se queda destrozado. No se puede creer que la mujer que ama se haya casado con un hombre que no hace más que despreciarla. Pero Meryem no está mejor que él, sabe que la vida que le espera no era para nada la que ella soñaba. “Intentas mantener las distancias, pero te voy a hacer muy feliz”, le dice Tekin a la hermana de Ömer. ¿Serán capaces Levent y Meryem de resolver el gran obstáculo que les separa? No te pierdas el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' para descubrirlo. De lunes a viernes a las 20:00 horas, en Divinity.