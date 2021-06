Además, Ayşe se enterará de que Oya trabajará mano a mano con Cemil a partir de ahora y tendrá que aprender a lidiar con ello. Por su parte, Doğan no se va a quedar de brazos cruzados ante esta situación.

El verdadero hijo de Nurgül

En la mansión de los Metehanoğlu el ambiente sigue muy tenso . Todos están a la espera de los resultados del hospital, pero no tienen muchas esperanzas en que el resultado sea negativo. El estrés y la tristeza acumulada durante todos estos días pasa factura a Meryem, que se desmaya delante de Levent . El empresario no duda en acudir junto a Gülnaz a ayudarla. Pero nada hace que la joven recupere el ánimo. Además, hay algo que tiene claro: sea cual sea el resultado de la prueba, debe irse de la mansión .

Para Ayşe y Cemil las cosas siguen igual. Cada vez se les hace más difícil la convivencia con la abuela, que no se corta a la hora de quejarse de su nuera. Además, la madre de Ayşe les ha dicho que se va a mudar y que debe buscar donde quedarse durante un tiempo. ¿Cómo atajará el matrimonio este nuevo contratiempo?

El futuro de Meryem y Ömer, de lunes a viernes, en Divinity

Mientras esperan los resultados de la prueba, que Levent ha conseguido acelerar pidiendo un favor personal, Nurgül se presenta de nuevo en la casa para recoger al niño. Pero Levent cada vez tiene menos paciencia con la mujer y no puede evitar perder las formas ante ella. Meryem intercede para que Ömer no se vea perjudicado. ¿Qué pasará cuando sepan los resultados? ¿Saldrá a la luz el truco de Tekin? No te puedes perder los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados' para descubrirlo. De lunes a viernes a las 20:00 horas, en Divinity.