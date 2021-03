Ömer tiene un plan para escapar de Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Convencido de que Meryem está utilizando al pequeño, Levent no está dispuesto a devolvérselo. "¿Crees que puedes aparecer de repente y llevártelo? El niño se queda aquí, no dejaré que le sigas utilizando. Sé que estás aquí por dinero, ¿qué precio le has puesto? Vete de mi casa", le dice a la joven, que promete no rendirse y regresará a por el pequeño.

Levent se queda en Estambul para cuidar de Ömer

No entraba en sus planes pero la aparición de Ömer lo ha cambiado todo. Todavía no ha reconocido al pequeño pero nada más conocerle siente una conexión con el pequeño, al que no piensa dejar en manos de su hermana e incluso se plantea adoptarle. "El niño se queda en la mansión y no me voy a ir", le dice a su cuñada Hülya, que se desespera ante la posibilidad de que descubra que han llevado a la empresa familiar a la quiebra.