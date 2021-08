Tekin pone en marcha un nuevo castigo para Meryem que implica a su hermano

El mafioso ya no sabe qué hacer para que su mujer no se rebele

Meryem daba por hecho que la víctima que iba a pagar por su rebeldía iba a ser Levent, pero cuando entra en el despacho de Tekin, Yaşar le hace saber que Ömer no está en la mansión. El pequeño es el punto débil de Meryem y su marido lo sabe, así hasta que el niño vuelva, Tekin tiene el completo control de la situación: “Más te vale tener cuidado con cómo me hablas y me tratas. Del único que puede recibir ayuda es de mí”, le advierte.

En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ veremos cómo intenta Meryem recuperar a su hermano y Cemil tendrá una conversación con Levent que dejará al empresario con muchas dudas.

La amenaza de Meryem

Cuando Tekin amenaza a Meryem con acortar las distancias entre ellos, la joven entra en pánico. Se queda al borde del balcón y amenaza con tirarse: “¡Prefiero morirme a que me toques!”. Tekin se queda impactado con las palabras de su mujer y se aleja de ella para que no le pase nada. Pero ya está pensando cómo castigarla por amenazarle con algo tan serio: “Debes quererme solo a mí, solo espero que no te enfades por lo que voy a hacer. Pero no te voy a hacer daño a ti”, le dice. La joven no puede tolerar que Levent pague por su comportamiento, se casó con Tekin para evitarlo, así que si no lo consigue tendrá que contarle toda la verdad a Levent. La hermana de Ömer se presenta en la oficina para confesarle todo.

Hülya sigue con su plan de hacer creer a su marido que es inocente. Le hace leer las páginas de su diario en las que cuenta porqué se puso en contacto con Kudret y porqué le pagó con dinero de la empresa: era el único que podría encontrar al hijo desaparecido de Levent, Efe. Bahadır entra de lleno en la trampa, que la hermana de Melis ha preparado mientras estaba en la clínica.

La joven que se refugia en la cafetería de Safiye y Neriman se queda a dormir en casa de Ayşe, todos se fían de ella menos Neriman, que cree que no es trigo limpio. La hermana de Durmuş podría estar en lo cierto, y es que la joven está ocultando algo: “Se lo han creído todo”, le dice a alguien por teléfono cuando se queda sola.

Cuando Meryem intenta contarle todo a Levent, se encuentra con un muro entre ellos. El empresario no quiere oír lo que le tenga que contar: “Ya no tengo nada más que hablar contigo, ¡Lárgate!”. La joven se da cuenta de que, aunque le cuente toda la verdad, no la va a creer, así que opta por salir de su despacho sin decir nada, pero Tekin la ve. El mafioso está a punto de poner en marcha su plan: alejar a su mujer de todo lo que quiere, empezando por Ömer. ¿Conseguirá Tekin llevar a cabo este plan? ¿Qué hará Meryem cuando se entere? La historia de Levent y Meryem no está pasando por su mejor momento, si quieres averiguar cómo intentará Meryem deshacerse de su marido, no te pierdas los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados'. De lunes a viernes a las 21:00 horas, en Divinity.

