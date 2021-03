Ömer se sentirá más unido a Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

La vida de Levent y Ömer ha dado un vuelco en los últimos días. Después de cinco años surcando el mar Mediterráneo tras el secuestro de su hijo y el asesinato de su mujer, Levent ha regresado a Estambul y las cosas se han precipitado con la aparición de un pequeño de la misma edad de su hijo con el que ha sentido una conexión inmediata. Él aún no lo sabe pero ese niño por el que ha decidido quedarse en la ciudad es su hijo y en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' empezará a dar muestras del estrecho vínculo que mantiene con ese hombre que, aparentemente es un desconocido. "¿Ya no te vas?", preguntará emocionado al conocer su decisión.

Sin embargo, no todos recibirán con la misma alegría la noticia. Hülya, que ve en peligro su futuro, pierde los papeles y tiene que abandonar la comida familiar antes de montar un numerito que sí le montará en privado a su marido el próximo lunes. "¡No se va! Está a punto de darme un ataque. El mismo hombre que no pasaba por la empresa, se queda por un niño y va a empezar a ir a la oficina. ¿Qué vamos a hacer?", le dirá. ¿Conseguirá que no la descubra?