La policía detiene a Levent por asesinato, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Todo estaba saliendo como si de un cuento de hadas se tratase. Pero ya sabemos que para Levent y Meryem las cosas nunca han sido fáciles y esta no será una excepción . Justo después de pedir matrimonio a la hermana de Ömer, llega la policía para detenerle por el asesinato de Kudret , después de que Tekin diese el chivatazo. Melis también está muy preocupada. Si empiezan a investigar todo lo que hay alrededor de Kudret, podrían relacionarlo con ella y poco a poco toda la verdad podría salir a la luz .

Meryem está fuera de peligro. La transfusión de sangre de Levent ha hecho que la vida de la joven ya no corra riesgos y que pueda volver a la mansión. Allí, Ömer le enseña a Ülviye el anillo que Levent tiene escondido en el armario y, por órdenes del empresario, empiezan a preparar una fiesta de bienvenida para Meryem. Pero Melis no quiere que Meryem salga del hospital, al menos con vida. Por eso, va hacia ella e intenta desconectar las máquinas que la mantienen con vida. Menos mal que aparece Tekin, que la frena y la amenaza con una pistola. Pero la hermana de Hülya se deja una pulsera en el suelo , al lado de la cama, ¿ayudará este despiste a descubrir que fue ella la que encerró a Meryem en la sauna?

Por su parte, Ayşe ya no puede aguantar más. Sabe que Cemil no quiere estar con ella y que su verdadero amor es Oya y no quiere ser un obstáculo para ellos. Así que tiene claro que debe apartarse de su camino.