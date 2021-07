A Tekin no le ha sentado nada bien el incidente del ascensor. Piensa que Meryem aprovecha cada oportunidad para acercarse a Levent . “Ya sabes que hacer algo extraño podría tener horribles consecuencias para ti, ¿Estabais los dos solos? Seguro que estabas muerta de miedo”, le dice amenazante. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar Meryem esta situación?

A Meryem se le están haciendo interminables los minutos en el ascensor junto a Levent. Toda la dulzura con la que el empresario la estaba tratando se va cuando oye el nombre de Tekin. “Te fuiste cuando más te necesitaba. Tú nunca me has querido, solo era un medio para conseguir dinero”, le recrimina el padre de Ömer. Ella no puede más que llorar y aguanta sin decir nada, pero las fuerzas le empiezan a fallar y se desmaya. Levent se olvida por un momento de todo y se sincera sobre los sentimientos que todavía tiene por ella.