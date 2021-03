Tekin amenaza a Ömer, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "Esto no puede quedarse sin castigo"

Pese a los intentos de 'Rayo' por proteger a Ömer y mantenerle lejos de Tekin, el pequeño se ha metido en la boca del lobo él solito. Ajeno a las intenciones del mafioso, ha salido de su escondrijo al ver que su amigo se enfrentaba a un duro castigo. Gran error. En el próximo capítulo, el protagonista de 'Ömer, sueños robados' y 'Rayo' se enfrentarán a la ira de Tekin. "Me gusta la gente valiente pero a veces la valentía trae problemas. Algo como lo que habéis hecho no puede quedarse sin castigo. Ahora veréis el final trágico de este niño. Prestad atención, a ver si aprendéis. Pronto acabará todo", les dirá a todos los niños de Neriman.

Meryem y Levent, enfrentados por Ömer

Pese a sus diferencias, Levent y Meryem seguirán trabajando juntos para localizar cuanto antes al pequeño. Sin embargo, no lo lograrán. Destrozado tras escuchar la conversación de su hermana y Durmus, Ömer se esconde y huye de ella, lo cual provoca un nuevo enfrentamiento entre su hermana y su padre.

Desesperados, se culpan el uno al otro de la desaparición. "Ömer le habrá visto y se ha ido. Sabe que lo llevará a la mansión", dice la joven, que insiste una y otra vez en que nunca ha utilizado al pequeño y que si le dejó con él fue por un motivo muy importante y que nunca volverá a hacerlo. "Es mi hermano, yo no le haría daño. Tenía razones para dejarlo. Sé que nunca debí abandonarlo así que lo recuperaré, cueste lo que cueste. No dejaré que vuelva a su casa". Sin embargo, Levent sigue sin confiar en ella y no parece dispuesto a dejar que vuelva a caer en sus manos.