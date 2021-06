Parece que el plan de Tekin no tiene fisuras. La madre falsa de Ömer no está haciendo dudar a Meryem sobre su verdadera identidad. “Disfrutad de estos días, serán los últimos” se regodea el empresario. Pero surge un contratiempo que podría complicar mucho las cosas. La foto trucada, en la que la actriz aparecía con el pequeño Ömer, ha entrado en la mansión . Y si Levent ve la foto, se dará cuenta de la verdadera identidad del pequeño. ¿Se enterará por fin Levent de que el niño que tiene en su casa es su hijo? En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' saldremos de dudas.

La angustia de Meryem

Meryem no puede creer lo que su tía Neriman le ha dicho: la madre de Ömer ha vuelto y quiere llevarse a su hijo. “Por favor, que sea un malentendido” se dice desesperada la joven. Pero algo dentro de ella le dice que no debe fiarse de esa extraña tan fácilmente: “Tengo que averiguar quién es esa mujer exactamente”. La hermana de Ömer no lo piensa ni un segundo y se va a casa de su padre para hablar con ella. La actriz contratada por Tekin se ha aprendido a la perfección la historia que debe contar. Y eso no ayuda a una frágil Meryem que solo quiere que su hermano sea feliz. A su vuelta a la mansión de los Metehanoğlu, Levent la recibe todavía con el susto en el cuerpo por no saber dónde estaba.