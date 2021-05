Tekin gana la guerra a Levent, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "Hasta nunca"

El plan de Hülya y Melis ha salido a la perfección. Las dos hermanas han logrado deshacerse de Meryem. Pero no serán las únicas beneficiadas. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' veremos como Tekin sale victorioso. "Hasta nunca Levent". ¿Pero será cierto que ha logrado apartar al empresario de Meryem?

El nuevo cara a cara de Levent y Meryem

Pese a los intentos desesperados de Meryem por hacerle entender a Levent que no es ninguna ladrona, no lo consigue. El empresario ha caído de lleno en la trampa que le ha tendido a su cuñado y ninguna explicación le hará cambiar de opinión. Decidido a alejar a Meryem de su vida y de la del pequeño Ömer, el empresario le deja las cosas claras en uno de sus últimos encuentros. "¿Qué estás tramando? No voy a permitir que Ömer vuelva a un sitio así y haré todo lo posible por alejarle de todo esto. Nunca conseguirás que se parezca a ti", le dice a Meryem, que zanja la conversación con una frase que le dará mucho en qué pensar a Levent. "Un día averiguarás la verdad y para entonces espero que sientas remordimientos"