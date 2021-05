Tekin pone en marcha el plan contra Ömer, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

La boda de Ayşe y Cemil

La pedida de mano de Ayşe ha acabado como menos lo esperábamos, Cemil se ha adelantado a Doğan y le ha pedido su bendición a la madre de Ayşe, quien finalmente accede. Todos los preparativos de la boda se ponen en marcha y Levent se asegura de que la ceremonia se celebre en casa de los Metehanoğlu . Melis ve esta unión como una antesala de lo que podría ser el futuro de Meryem y Levent y no duda en dejar claro que, cuando dos personas son de diferentes mundos, lo difícil no es casarse sino mantenerse casados. “Ser iguales no viene determinado por el dinero, lo que importa es que tengan el mismo corazón” sentencia Levent, dirigiendo su mirada a Meryem.

Llega el día de la boda y Melis se asegura de que Meryem tenga suficiente trabajo como para no poder prepararse e ir a ayudar a su amiga a vestirse para la ocasión. Lo que no sabe es que Levent le ha preparado un impresionante vestido negro con el que vemos a Meryem como nunca la habíamos visto.

Pero no todo va a salir bien para Ayşe y Cemil. Doğan, que lleva años enamorado de Ayşe, no se va a dar por vencido y trata de arruinar el enlace a punta de pistola. Ayşe le ve dirigir el arma hacia Cemil, pero no se aparta. ¿Será Doğan capaz de disparar?