Tekin está cansado de tener que mantener las distancias con su mujer dentro de casa. Ya ha tenido suficiente paciencia, pero ya no puede esperar más. Meryem está atacada. Puede aguantar ser su mujer de puertas para fuera, pero lo que su marido le está exigiendo ahora es demasiado. “Quiero ser tu marido en todos los sentidos, no quiero perder más el tiempo, ¿No crees que ya hemos esperado mucho? Todo tiene un límite”. Levent, en la mansión, está quemando una foto de los dos mientras llora desconsolado , ¿En qué momento ha cambiado todo tanto? En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' veremos si Tekin obtiene lo que tanto tiempo lleva ansiando o si Meryem consigue deshacerse de él.

La declaración de amor de Yaşar a Aslı se ve interrumpida por una Hülya que no llega a oír nada, pero no necesita confirmación para saber que la sirvienta le está robando a su marido y va a usar todas sus armas para evitarlo.

Tekin descubre que lo que Meryem escondía en su mano era el trozo de fotografía que Levent había roto y vuelve a recordar a la joven que el hombre que ama ya se ha olvidado de ella. Meryem está otra vez al límite y eso tiene consecuencias en la reunión de trabajo, donde explota contra Melis: “¡Las dos sabemos que no estaba embarazada! ¿Por qué te inventaste lo del bebé?”, grita Meryem frustrada. “Levent no siente nada por ti, pero necesitaba asegurarme y ahora ya no será capaz de perdonarte”, responde Melis.