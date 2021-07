La convivencia con Tekin está llegando al límite. Meryem quiere escapar de esa casa y contarle a Levent todo lo que el mafioso está planeando. Pero su marido no se va a andar con tonterías y encierra a la joven en una habitación a oscuras: "Ahora sí que te lo has ganado" dice, amenazador: "Vas a ver cómo destruyo a Levent, ¿me has oído bien? Pronto no será nadie, lo eliminaré de todas partes, de la faz de la tierra, de tu corazón, de tu alma y también de tu mente".